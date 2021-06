Minacciano di inviare foto hard al compagno dell’amante: madre e figlia arrestate

L'ex compagna, con la quale ha convissuto per 7 anni, entra in possesso di foto compromettenti e lo tiene sotto scacco. É quanto successo ad un imprenditore vicentino che esasperato dalla situazione si è rivolto ai carabinieri di Bassano del Grappa denunciando un tentativo di estorsione

L’uomo, che nel frattempo aveva intrapreso una nuova relazione con un’altra donna, è stato ricattato dalla sua ex che con la complicità della madre ha tentato di estorcegli 30mila euro, avendo riconosciuto nelle foto l’identità della nuova fiamma, una donna del bassanese convivente con un altro uomo.

Nella mattinata del 23 giugno è scattato il blitz: l'uomo si è portato nel luogo prefissato per la consegna di parte del denaro. All’appuntamento si sono presentate madre e figlia, ribadendo l'intenzione di divulgare l’identità e le immagini della nuova amante in caso di mancato pagamento. Appena ricevuto il denaro, sono intervenuti i carabinieri della Sezione operativa, arrestando entrambe per “estorsione in concorso”, collocandole poi in regime di arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

La tranche, pari a 3.800,00 euro, appena consegnata alle donne, è stata recuperata e restituita all’impresario. I loro telefoni sono stati sequestrati e saranno attentamente analizzati ai fini della ricerca delle foto hard incriminate e delle chat contenenti le richieste estorsive.

Il consiglio che i carabinieri rivolgono ai cittadini è di prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei social network e soprattutto sarebbe fortemente da evitare lo scambio di foto intime. Il rischio può rivelarsi molto alto e la richiesta estorsiva potrebbe ripetersi nel tempo. Tali tentativi di estorsione vanno immediatamente denunciati a carabinieri o comunque alle forze dell’ordine perché solo così si potrà giungere celermente all’identificazione degli autori di tali atti dispotici e porre termine al ricatto.