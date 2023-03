Resti umani sulla rive dell'Astico, potrebbero essere del 79enne scomparso due anni fa

Potrebbero essere di Pietro Comparin i resti umani avvistati nei giorni scorsi sulla riva del torrente Astico, a Piovene Rocchette. Ossa e frammenti di vestiti ritrovati nella zona della diga, luogo in cui quasi due anni fa, si erano concentrate le ricerche dell'anziano.

A laciare l'allarme erano stati i famigliari non vedendolo rientrare a casa dopo che era uscito in paese peruna passeggiata. Le ricerche proseguirono per giorni ma dell'uomo non vi fu traccia.

A dare delle risposte sarà ora l'autopsia.