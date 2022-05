Fermato per un controllo, scende dall'auto e tenta la fuga: denunciato

Martedì notte i carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 52enne nigeriano, domiciliato fuori provincia.

L'uomo, fermato per un controllo veicolare in via Dian, a Vicenza, è sceso dal veicolo e si è allontanato a piedi.Una volta fermato, i carabinieri con non poca difficolta?, sono riusciti ad immobilizzarlo e a portarlo al comando per gli accertamenti del caso.