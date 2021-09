Fermato dalla polizia dà in escandescenze e si denuda: denunciato

Il controllo è scattato in città, nel pomeriggio di domenica. In tasca è stato rinvenuto un coltello

/ Via Nino Bixio

Nel pomeriggio di domenica, in via Nino Bixio, le Volanti della Questura hanno proceduto al controllo di un extracomunitario che, in sella alla sua bici, alla vista della Polizia si è defilato repentinamente.

Immediato il controllo all'uomo che, fermato dall'equipaggio, è subito andato in escandescenza.

Gli agenti, quindi, dopo aver ricevuto le sue generalità lo hanno invitato a calmarsi ma questi, in preda ad un attacco di rabbia, ha iniziato a denudarsi.

A fatica gli operatori hanno evitato che si spogliasse del tutto dei suoi abiti e proprio durante il tentativo di riportare l'uomo alla calma è emerso che nella tasca dei pantaloni occultava in coltello a serramanico.

L'uomo, un 23enne nigeriano, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a p.u. e porto abusivo di arma.