Vigili del fuoco al rientro dal servizio salvano un gheppio in difficoltà

Un gheppio ferito è stato notato e salvato dai vigili del fuoco. É successo sabato pomeriggio in via Francesco Baracca ad Asiago, quando la squadra al rientro da un servizio d'istituto, hanno notato il rapace in difficoltà, che si muoveva a terra senza riuscire a prendere il volo.

I pompieri hanno quindi deciso di catturarlo per aiutare il falchetto ferito. Il gheppio è stato portato al distaccamento nell'attesa di essere prelevato da un volontario, che probabilmente lo trasferirà per le cure presso al centro rapaci di Fimon di Arcugnano.