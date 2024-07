Cane si allontana, avvistato nel torrente tre giorni dopo: salvato dai pompieri

Nella serata di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti ad Arzignano per recuperare un cane caduto nel fiume.

Ad avvistarlo e chiamare i soccorsi è stata una signora che ha notato l'animale, mentre era a passeggio con i suoi cani in via Capitello.



Dopo essersi calati nel torrente, i Vigili del fuoco hanno recuperato l'animale, Red, un cane da caccia di 9 anni, per riaffidarlo alle cure del legittimo proprietario, che lo aveva smarrito domenica scorsa.