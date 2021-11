Cane finisce nella scarpata, recuperato dai Vigili del fuoco

Giada, un setter inglese di 6 mesi, a caccia con il proprio padrone per i boschi è finito giù per una scarpata, rimanendo bloccato a risalire il pendio verticale, a salvarla ci hanno pensato i Vigili del fuoco.

È successo domenica mattina in località Rivalta nel comune di Valbrenta, quando il segugio forse per rincorrere una preda è precipitata per il burrone. I pompieri arrivati da Bassano, portatisi a monte di dove si trovava l’animale, hanno predisposto una calata di oltre 50 metri.

Un operatore SAF (Speleo alpino Fluviale), che ha recuperato l’animale incolume, riconsegnandolo al felice proprietario. Le operazioni di salvataggio dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.