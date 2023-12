Cane scompare nel bosco e finisce in una buca, recuperato dai Vigili del fuoco

Fiona, un cane springer spaniel, era scomparsa da due giorni e il proprio padrone molto in ansia e preoccupato, dopo aver fatto denuncia di smarrimento, ha continuato incessantemente a cercarla. Poco dopo le 12 del giorno di Natale, mentre si trovava per i boschi in località Faedo a Monte di Malo, ha sentito in lontananza il guaito dell’animale provenire da una buca sotto terra. Il proprietario ha subito dato l’allarme chiamando in soccorso i Vigili del fuoco.

La squadra arrivata da Schio ha effettuato una prima verifica della piccola buca e allargato leggermente l’apertura per mettere la calata di un operatore. Un Vigile del fuoco ha raggiunto dieci metri più in basso Fiona, nella fenditura carsica che sul fondo diventa una grotta.

L’animale si è fatto docilmente imbragare ed è stato subito recuperato. Successivamente è stato issato anche il Vigile del fuoco soccorritore dell’animale. Immensa la felicità del padrone per il salvataggio di Fiona.