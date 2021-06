Finisce in un canalone pietroso, recuperato escursionista in difficoltà

Il Soccorso alpino di Arsiero è intervenuto dopo le 21 di martedì sul Pasubio dove un escursionista, che doveva scendere in Valsorapache dal sentiero numero 377, ha perso l'orientamento seguendo una traccia sbagliata e finendo bloccato in un canale pietroso. Sei soccorritori lo hanno raggiunto dal basso, mentre altri quattro sono rimasti in attesa, a monte, con altra attrezzatura.

L'uomo sta bene e in tarda serata è stato recuperato dal canale pietroso dove era rimasto bloccato. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno aiutato salire verso l'alto superando alcuni salti di roccia. Arrivati sul sentiero soprastante, sono rientrati con lui.