Michele Merlo, saccheggiata la tomba del cantante vicentino

Razzia sulla tomba del cantante vicentino Michele Merlo, in arte Mike Bird, morto nel giugno del 2021 per un'ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante su cui è in corso un'indagine per omicidio colposo legato a quella che sarebbe stata una mancata diagnosi preventiva. Come riporta l'Ansa, a denunciare l'episodio - che non è il primo - avvenuto nel cimitero comunale di Rosà, è stata la madre Katia Ferrari che sui social si è sfogata dopo aver fatto la scoperta: "Sono già arrabbiata con il mondo dove purtroppo devo e sto sopravvivendo - scrive su Instagram - Ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele". Sono stati rubati un anello "M" e una tazza con un bassotto. La madre poi scrive "Per chi fosse stato: è un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti".