Concerto e party nel negozio interrotto dai carabinieri: 20 multe, nei guai anche Nitro

Un concerto con la presenza di un noto rapper pubblicizzato sui social e trasmesso in streaming da un negozio di articoli di elettronica di Desio si è concluso con l'arrivo dei carabinieri e una serie di multe per i partecipanti e gli organizzatori in seguito alle violazioni delle normative anti-covid.

È successo nel weekend quando alcuni condomini di via Milano hanno segnalato alle forze dell'ordine musica ad alto volume proveniente dai locali ed è scattato il controllo. I carabinieri della compagnia di Desio sono arrivati intorno alle 23 e all'interno dell'attività hanno "interrotto" un party con tanto di buffet e sushi.

L'evento, che dagli accertamenti effettuati dai militari brianzoli è risultato essere stato pubblicizzato su diverse piattaforme social e trasmesso in diretta streaming anche sul canale "Twitch", ha richiamato a Desio una ventina di persone, quasi tutti membri dello staff del rapper Nitro, al secolo Nicola Albera. Per i partecipanti - molti dei quali provenienti anche da fuori regione, da Veneto ed Emilia Romagna - e per gli organizzatori sono scattate multe salate per le violazioni delle disposizioni anti-covid per il contenimento dell'epidemia. L'evento - a corredo del quale era stato allestito anche un buffet per i partecipanti comprensivo di sushi - è stato interrotto. Anche per il rapper è scattata la sanzione.

Nitro, nome di battesimo Nicola Albera, 27 anni, originario di Vicenza, è un rapper italiano. I primi passi nel mondo del rap li ha mossi attraverso il freestyle e gli esordi lo hanno visto militare nel collettivo Gioventù Bruciata, insieme all'MC Moova e al produttore CeCe DuB. Dopo la prima "battaglia" di freestyle del 2007 ha continuato a partecipare ai contest, vincendo nei due anni seguenti la fase regionale del Tecniche Perfette, conquistando la finale nazionale per due volte e arrivando sempre tra i primi quattro.

Dopo l'esperienza del Tecniche Perfette, Nitro ha partecipato al contest organizzato da Radio Sherwood a Padova, vincendolo. Nel 2012 ha partecipato al talent show MTV Spit, piazzandosi in seconda posizione, battuto da Ensi. Intorno allo stesso periodo è entrato a far parte del collettivo Machete Crew, fondato dai rapper Salmo, El Raton, Enigma e DJ Slait. Quattro gli album pubblicati, l'ultimo GarbAge del 2020.

A Desio sabato sera è andata in scena una "Battle" di freestyle chiamata "Mic Tyson". Si tratta di un format che prevede interventi di diversi rapper che si sfidano a turno a colpi di rime che è andato in scena in diretta streaming su una piattaforma online e che lo stesso rapper ha poi spiegato successivamente in un video essersi dovuto interrompere per "problemi tecnici".

fonte: Monzatoday