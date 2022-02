Rapina al bancomat, aggressore rintracciato dalla polizia e denunciato

Venerdì, intorno alle 19.30, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Cairoli a seguito della segnalazione di un cittadino che riferiva di aver subito la rapina di due banconote da 50 euro ad opera di un soggetto subito dopo dileguatosi a piedi.

La rapina, avvenuta nei pressi di uno sportello bancomat dove la vittima aveva appena prelevato il denaro in contanti. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il rapinatore nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Mazzini.

L’uomo, un cittadino italiano, già gravato da precedenti di polizia, residente nella provincia di Padova, è stato quindi portato in questura dove al termine della perquisizione è stato trovato in possesso delle due banconote poco prima sottratte alla vittima e, pertanto, denunciato per il reato di tentata rapina. Nei suoi confronti è inoltre scattato un avviso orale e un Foglio di Via a firma del Questore Paolo Sartori.