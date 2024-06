Pestaggio in centro: in manette un 18enne

Un 18enne libico, N.Y. le iniziali, regolare, residente in città, già a gravato da pregiudizi penali per reati anche violenti, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. Reati commessi nella notte del 27 aprile scorso, in corso Palladio quando, capo fila di un gruppo di giovani coetanei, ha aggredito a scopo di rapina, un 47enne del Bangladesh che alle 3 stava rincasando dopo aver lavorato fino a quell'ora in un locale del centro città.

Il 47enne si era preso un pugno in faccia che gli aveva procurato lesioni guaribili in 15 giorni.

Le indagini hanno poi portato all’ndividuazione dell'arrestato. Attraverso l'acquisizione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza comunale i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto.