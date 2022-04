Ruba un portafogli e tira un pugno ad un testimone: ladro in fuga bloccato dalla polizia

Venerdì sera, intorno alle 19.30 di ieri, una volante della polizia è intervenuta corso Palladio, a Vicenza, a seguito di una chiamata al 113 che riferiva l'inseguimento in corso dell'autore di un furto.

Gli agenti, arrivati sul posto, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a identificarlo in quanto più volte controllato in precedenza: un 44enne italiano di Agrigento.

Secondo quanto riportato agli agenti da un testimone il 44enne aveva rubato un portafogli dalla borsetta di una operatrice di Save The Children impegnata in un banchetto di raccolta fondi posto all'intersezione fra corso Palladio e via Loschi. Il testimone ha quindi raggiunto il ladro e l'ha invitato a resistuire il maltolto ma il 44ene ha reagito sferrandogli un pugno e dileguandosi a piedi.

Il 44enne, poi bloccato dagli agenti, è stato arrestato per rapina.