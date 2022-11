Scippa una donna in centro, denunciato

Denunciato l’autore della rapina. I carabinieri della stazione di Schio, a conclusione di una attività investigativa, hanno segnalato in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza, per l’ipotesi di reato di rapina, N.A., 57enne marocchino senza fissa dimora, soggetto già tratto in arresto nei giorni scorsi per tentata rapina impropria in danno di un esercizio commerciale a Schio e attualmente ristretto presso la casa circondariale di Vicenza.

I fatti risalgono alla serata del 25 ottobre scorso quando una donna, nell’uscire da un supermercato del centro di Schio, ha notato la presenza di una persona che aveva assunto un atteggiamento sospetto. Dopo aver fatto un giro per altri negozi del centro storico di Schio la donna, poco prima di rientrare a casa, ha notato nuovamente il soggetto che aveva visto in precedenza nei pressi del supermercato, che si trovava a bordo di una bicicletta.

Mentre la donna prelevava dalla propria borsa le chiavi per aprire il portone di casa, l’uomo le si sarebbe scagliato contro, spingendola donna a terra e strappandole una borsa che aveva a tracolla che conteneva, oltre a documenti personali, un telefono cellulare e la somma di circa 200 euro, dileguandosi subito dopo.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di individuare l’autore della rapina, che è stato segnalato in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza per rapina.