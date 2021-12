Rapina con il coltello nell'androne del condominio, paura per una 60enne

Stava aspettando l'amica che era passata un attimo per casa quando, nell'androne del condominio, è stata avvicinata da un soggetto mascherato con in mano un coltello. L'uomo ha minacciato la donna e le ha sfilato la borsa contenente 100 euro in contanti e documenti.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì 7 dicembre in via Ferreri, una laterale di via Trissino, a Vicenza. Per la vittima, una 60enne, tanta paura ma fortunatamente nessuna ferita. Il rapinatore, dopo aver preso la borsa si è allontanato in fretta sparendo nel nulla.