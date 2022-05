Rapina al supermercato, in carcere due uomini: coinvolta anche una donna 

Nel corso della mattinata di sabato i carabinieri di Bassano del Grappa hanno proceduto a dare esecuzione all’ordinanza del gip di Vicenza – Matteo Mantovani - applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Deivi Zampieri (34enne) e Daniel Battistutti (42enne), entrambi di Rosà, nonché della misura dell’obbligo di dimora all’interno del comune di Rosà, dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la stazione CC e dell’obbligo di permanenza notturna in abitazione nei confronti di Sofia Pellanda, 23enne di Rosà.

L’indagine è scaturita in seguito ad una violenta rapina realizzata il 21 ottobre 2021, verso l’orario di chiusura serale, al supermercato IN’S di Rosà. Due individui travisati, uno dei quali armato di punteruolo, si sono avvicinate furtivamente alle casse lasciate momentaneamente incustodite ma chiuse perché le commesse stavano eseguendo le previste pulizie di fine giornata. Il rumore provocato durante la manomissione del cassetto, ha attirato l’attenzione di una cassiera che, istintivamente, si è diretta verso i due uomini. Uno di loro l'ha minacciata con il punteruolo e spinta con vigore, tanto da farla cadere rovinosamente a terra. I malviventi, che nel frattempo si erano impossessati di circa 400 euro sottratti dalla cassa, si sono poi dileguati a bordo di una Renault Scenic di colore grigio.

I carabinieri, attraverso l'analisi dei fotogrammi e filmati dei varchi dei circuiti di video sorveglianza comunali, nonché dei filmati delle ditte ubicate nelle immediate vicinanze del supermercato rapinato e la disamina dei dati di traffico telefonico la testimonianze di una pluralità di persone e le intercettazioni telefoniche, sono giunti a stabilire la probabile responsabilità di tutte le persone sottoposte alle misure cautelari. Nel corso dell’attività investigativa, Zampieri e Battistutti sono stati indicati dai militarfi anche quali probabili autori del furto di una borsa contenente vari aggetti, tra cui un paio di occhiali da vista con montatura Swarovski, custodita all’interno di un’autovettura parcheggiata aperta sulla via pubblica del Comune di Curtarolo (PD), il 23 novembre 2021. Occhiali che in seguito, erano stati posti in vendita su un apposito sito internet da Sofia Pellanda, compagna di Zampieri. La sera del 29 novembre 2021, infine, tutti e tre gli indagati avrebbero compiuto un tentativo di furto su autovettura nel comune di Rosà, infrangendo il finestrino posteriore sinistro di una BMW 530 parcheggiata in un cortile.