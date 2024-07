Furto al supermercato, ladri scoperti dal direttore lo aggrediscono: arrestati

Nella mattinata di giovedì, in viale Sant’Agostino, gli Agenti delle Volanti della Questura hanno tratto in arresto B.P., 26enne, e S.K. 24enne, entrambi nigeriani e con precedenti per reati contro il patrimonio, responsabili di una rapina impropria consumata intorno alle 10 del mattino.

I due, dopo aver prelevato della merce esposta sugli scaffali, sono stati notati dal direttore del supermercato il quale, dopo averli colti nell’atto di occultare la merce nei loro zaini, ha cercato di fermarli.

Entrambi, dopo averlo strattonato, sono riusciti a sottrarsi al controllo del direttore dandosi alla fuga.

In pochi istanti sono arrivati due equipaggi delle Volanti che, allertati dalla Sala operativa, hanno intercettato a poca distanza i due sospettati con addosso ancora gli zaini con la merce sottratta del valore circa 200 euro).