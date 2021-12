Rapina un supermercato con una scacciacani e picchia il titolare e una commessa, arrestato 25enne

Nel corso della serata di mercoledì militari della compagnia carabinieri di Valdagno hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano classe ‘96 per rapina e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Attorno alle ore 20.15, all'esterno di un noto supermercato di Montorso, un uomo con volto travisato e brandendo una pistola (risultata successivamente essere una "scacciacani"), si è avvicinato al titolare del negozio e a una commessa mentre stavano chiudendo l'attività. Il rapinatore, minacciando i due con la pistola, ha costretto gli stessi a rientrare nel supermercato per farsi consegnare l'incasso. Nell'atto di consegnare il denaro le vittime hanno reagito alle minacce cercando di bloccare l’uomo ma quest’ultimo ha colpito entrambi con calci e pugni, esplodendo inoltre due colpi in aria. Il malvivente è poi fuggito a piedi, perdendo la “scacciacani” e le somme di denaro poco prima sottratte.

Una volta lanciato l'allarme, dopo poco, una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile – Aliquota radiomobile ha intercettato un venticinquenne in via Reggia di Mezzo a Montorso. Il giovane, alla vista dei militari, si è scagliato contro l'auto di servizio. I carabinieri, una volta scesi dal mezzo, lo hanno bloccato nonostante la sua decisa resistenza. I successivi accertamenti tecnici presso il suddetto supermercato, hanno permesso di identificare il 25enne quale l’autore della rapina.