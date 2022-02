Rapina al Prix, è caccia alla gang: 20enne bloccato e arrestato

Un 20enne, marocchino di seconda generazione abitante nell’Alto vicentino, è stato arrestato per rapina dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Thiene dopo che mercoledì sera al Prix di Viale Europa aver rubato dei generi alimentari e altri oggetti esposti.

Erano le 19.15, poco prima dell’orario di chiusura, quando tre giovani sono entrati al Prix iniziando ad aggirarsi tra le corsie del supermercato. L’atteggiamento sospetto, non è sfuggito all’addetto alla vigilanza in servizio antitaccheggio il quale ha notato che il “gruppetto” si è separato tra gli scaffali con l’intento di creare confusione. Due di loro, con destrezza, hanno rubato della merce dagli scaffali passandola poi al terzo complice che la nascondeva all’interno del giubbotto.

Il vigilante ha quindi chiamato il 112 richiedendo alla centrale operativa l’intervento dei carabinieri fintanto che i giovani stavano cercando di passare inosservati mettendosi regolarmente in fila per guadagnare l’uscita. Appena varcate le casse, senza pagare, i ragazzi sono stati invitati dall’addetto alla sicurezza a mostrare quanto occultato poco prima ma, con fare aggressivo hanno iniziato ad inveire contro l’addetto e si portati verso l’uscita mentre uno di loro, ha sferrato un pugno al volto dell'addetto alla sicurezza il quale però con prontezza riusciva a schivarlo.

All'uscita dal Prix era pronta una gazzella dei carabinieri. Alla vista dei militari i giovani si sono dati alla fuga ma uno di loro è stato bloccato dai carabinieri. Il giovane, dopo essere stato bloccato e riportato verso il supermercato, ha continuato con modo aggressivo ad inveire contro il vigilante. Portato in caserma è stato arrestato per rapina. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione al comando carabinieri mentre proseguono le indagini per identificare anche gli altri complici resisi irreperibili.