Esercente minacciata con una siringa e strattonata a terra: arrestato 53enne

Un 53enne, B.L., originario del vicentino, è stato tratto in arresto nel tardo pomeriggio di sabato dagli equipaggi della Sezione Volanti di Vicenza, per il reato di rapina aggravata.

L’uomo ha deciso di agire nell’orario di chiusura ed è entrato in un noto negozio di abbigliamento di in via Trieste, brandendo una siringa e minacciando la proprietaria del negozio, sola al suo interno. Dopo aver chiesto alla donna di consegnare l’incasso, l’ha strattonata facendola cadere a terra e si è fatto aprire il registratore di cassa impossessandosi delle banconote presenti, circa 250 euro. Prima di darsi alla fuga, il 53enne ha trascinato la signora all’interno di un camerino intimandole di non chiamare la Polizia.

Uscito repentinamente dal negozio, l'uomo, è stato notato da un giovane che si trovava in zona per consegnare le pizze, il quale accortosi dell’accaduto, poiché nel frattempo la vittima della rapina era uscita in strada per chiedere aiuto, lo ha rincorso fino a riuscire a bloccarlo.

Giunta sul posto una volante, nel frattempo contattata da alcuni passanti, ha tratto in arresto l’autore della rapina aggravata, il quale ha ammesso nell’immediato le sue responsabilità ed è stato accompagnato presso questi uffici per i successivi controlli.

Durante la fuga si è anche disfatto della siringa che è stata immediatamente recuperata e sottoposta a sequestro dagli Agenti.