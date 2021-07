Giovane minacciato con le forbici si vede rubare il monopattino: rintracciato il rapinatore

Un 25enne gambiano è stato denunciato dagli Agenti delle Volanti della Questura per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento della polizia, intorno alle 2 di sabato è partito da una segnalazione al 113, dove un uomo sosteneva di aver subito un rapina ad opera di un uomo, presumibilmente straniero. L'autore della rapina, dopo aver puntato una forbice al volto della vittima, si era fatto consegnare il monopattino sul quale viaggiava per poi darsi alla fuga.

Gli agenti si sono quindi messi alla ricerca del rapinatore e, una volta rintracciato, ha opposto resistenza agli agenti.

Nonostante l'atteggiamento ostile, gli agenti l'hanno immobilizzato e perquisito per portarlo poi in Questura dove, sulla base degli esiti degli accertamenti, è stato denunciato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale: nella sua disponibilità, infatti, venivano rinvenute le forbici con le quali aveva minacciato, poco prima, il giovane. In ragione dello stato di alterazione alcolica, infine, veniva anche sanzionato per ubriachezza molesta.

Interrogato in merito al monopattino sottratto alla vittima, l'uomo ha fornito indicazioni precise su come ritrovarlo; il mezzo, infatti, è stato recuperato dai poliziotti sotto una autovettura parcheggiata in via Bellini e restituito al legittimo proprietario.