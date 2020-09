Minorenne rapinato in Centro Storico: caccia al responsabile

Lo ha spinto a terra rubandogli il monopattino e scomparendo nelle vie circostastanti. La bruttissima avventura è capitata a un 17enne di Isola Vicentina che, nella notte tra domenica e lunedì, ha chiamato il 112 segnalando di essere stato vittima di una rapina in Piazza delle Erbe, pieno centro storico di Vicenza.

I militari, giunti sul posto, hanno preso contatti con il ragazzo che ha riferito che poco prima delle 1, mentre alla guida del suo monopattino stava percorrendo ponte San Michele, giunto in prossimità dell’incrocio con stradella San Nicola è stato bloccato da un individuo di colore che dopo avergli intimato di fermarsi, lo ha spinto a terra sottraendogli il mezzo con il quale si è dileguato nelle vie circostanti.

Il 17enne e un coetaneo residente in città che si trovava in sua compagnia hanno tentato di inseguirlo ma senza esito. Il minore non ha subito alcuna lesione e il monopattino, seppur dotato di dispositivo di geolocalizzazione che si attiva solo quando è in movimento, non è stato individuato. Le indagini da parte dei militari dell’Arma proseguono per risalire all’identità del responsabile.