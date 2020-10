Rapina in un negozio: minaccia a gesti di tagliare le gola a una commessa e ruba una giacca

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nel corso della mattinata di mercoledì hanno denunciato per il reato di rapina un cittadino straniero, M.M. classe 82.

Nella serata di martedì l'uomo si era introdotto all’interno di un noto esercizio commerciale di vendita di abbigliamento sportivo di Cornedo Vicentino e dopo essersi avvicinato alla commessa la minacciava, con gesti, di tagliarle la gola. Dopo aver rubato una giacca il 38enne si è dato alla fuga.

I militari hanno quindi dato avvio a l'attività di controllo del territorio che ha permesso, sulla base degli elementi raccolti di individuare il soggetto. Lo stesso, non più in possesso della refurtiva è stato denunciato in stato di libertà.