Rapina in farmacia con una siringa, arrestato dalla polizia locale

Ha rapinato una farmacia, aggredendo e minacciando una cliente con una siringa, ma è stato tratto in arresto da una pattuglia della polizia locale dopo una colluttazione nella quale due agenti hanno riportato lesioni.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio verso le 17.30 quando un uomo con il volto coperto da un mascherina è entrato nella farmacia Carlassare di corso Santi Felice e Fortunato ed ha afferrato al collo una cliente, minacciandola con una siringa per ottenere l’incasso dalla commessa. Quest’ultima è corsa in strada, urlando in cerca di aiuto, mentre l’uomo ha arraffato 600 euro e si è dato alla fuga. Proprio in quel momento, però, una pattuglia della polizia locale in borghese in servizio nel quartiere lo ha notato e, dopo un inseguimento prima in auto e poi a piedi, lo ha immobilizzato in piazza Castello, sequestrandogli la siringa e i soldi.

Nel corso della colluttazione, i due agenti hanno riportato lesioni guaribili in 5 e 10 giorni.

P.A., 41 anni, è stato arrestato per rapina, possesso di armi e lesioni.

«Ringrazio gli agenti della polizia locale di Vicenza – è il commento del sindaco Giacomo Possamai - che ieri pomeriggio sono riusciti ad intervenire prontamente per riportare sicurezza e legalità dopo un brutto episodio di criminalità. L’immediatezza con cui sono entrati in azione è anche frutto dell’intensificazione dei servizi nel territorio. Questa amministrazione sarà sempre pronta a investire nella sicurezza. Il vigile di quartiere, le nuove assunzioni e tutto ciò che riusciremo a fare nei prossimi mesi va proprio nella direzione di aumentare il livello di legalità dei nostri quartieri e della nostra città».