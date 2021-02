Rapina a mano armata alla ditta orafa: 10 arrrestati

Individuati e arrestati gli autori della rapina a mano armata, avvenuta il 24 settembre scorso a Cassola ai danni della ditta di lavorazione metalli preziosi “GMP s.n.c.”. Sono in tutto 10 i proveddimenti restrittivi eseguiti dai carabinieri per il colpo che aveva fruttato un bottino di 62mila euro. L'indagine dei militari di Bassano del Grappa ha permesso la ricostruzione della vicenda, attribuendo specifiche accuse relative al ruolo di ogni componente della banda.

L'assalto alla ditta orafa, specializzata nella lavorazione dei metalli preziosi, era avvenuto in pieno giorno. I malviventi, armi in pugno e passamontagna sul volto, erano entrati all'interno dell'azienda e, dopo aver imbavagliato e legato i dipendenti, hanno fatto man bassa di oro e argento per decine di migliaia di euro per poi fuggire in sordina. All'esterno, infatti, nessuno si era accorto dell'azione criminale. A chiamare i carabinieri gli stessi dipendenti che alla fine sono riusciti a liberarsi e dare l'allarme.