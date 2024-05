Giovane condannato per rapina: in manette un 25enne

Un 25enne vicentino, nella mattinata di mercoledì, è stato condannato per rapina, reato commesso nell'agosto 2022.

Il giovane, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, dopo aver infastidito alcuni avventori di un ristorante di via Roma, si era introdotto nel supermercato limitrofo dove, intercettato dalle guardie giurate, si era rifiutato di pagare la merce affrontando fisicamente il preposto alla sicurezza.

Le Volanti intervenute in pochi minuti, lo hanno immobilizzato e arrestato per i reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a p.u. Processato per direttissima è stato posto ai domiciliari, misura poi aggravata da quella in carcere, terminata nel gennaio del 2023.

Il processo si è concluso con la condanna del giovane che dovrà scontare il residuo di pena (10 mesi e 21 giorni) in regime di detenzione carceraria. Per questo motivo è stato portato in carcere a Vicenza nel corso della giornata di mercoledì.