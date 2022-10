Rapina con pugni e calci, in manette 23enne

Nella serata di ieri, giovedì 27 ottobre, intorno alle ore 21, è arrivata 113 una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che stava assistendo ad una aggressione all’interno del Park Cattaneo. Nel corso della telefonata l’uomo aveva fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore.

Gli equipaggi della squadra volanti, immediatamente allertati, dopo pochi minuti sono giunti nella zona segnalata per dare inizio alle ricerche del rapinatore, che in brevissimo tempo sono andate a buon fine, in quanto hanno consentito di individuarlo mentre cercava di darsi alla fuga per sottrarsi alla polizia e, quindi, di immobilizzarlo nella vicina via Saudino.

La vittima, che presentava escoriazioni ai gomiti ed aveva i pantaloni strappati a causa dell’aggressione subita, ha riferito agli agenti che poco prima, mentre transitava in corso santi Felice e Fortunato a bordo del suo monopattino, è stato affiancato da un giovane di colore che gli intimava di consegnargli i soldi. Al suo rifiuto, è stato scaraventato al suolo ed aggredito con calci e pugni, sino a vedersi strappare la tasca dei pantaloni al cui interno custodiva il proprio telefono cellulare. Nonostante l’intervento di alcuni passanti il rapinatore non ha desistito dal suo intento criminale, anzi, ha iniziato a minacciarli di morte nel caso avessero allertato la polizia.

Condotto negli uffici di viale Mazzini per il prosieguo delle attività di polizia giudiziaria, il soggetto, tale F. Y, cittadino 23enne della Guinea noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, dalla consultazione della banca dati del ministero dell’interno è risultato essere già stato colpito, lo scorso 24 ottobre, da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso a suo carico dal questore della Provincia di Vicenza.

In considerazione dell’accaduto e dei suoi pregressi delinquenziali, F. Y. è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di rapina aggravata. Dopo il fotosegnalamento, lo stesso è stato condotto alla casa circondariale di Vicenza e posto a disposizione della procura della Repubblica.