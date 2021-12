Rapina a mano armata in banca, caccia ai malviventi

Squadra mobile e volanti sono alla ricerca di due rapinatori che, nella mattinata di venerdì, hanno assaltato la Banca Carige di viale Mazzini a Vicenza. La coppia è entrata in banca verso le 12:30 con il volto travisato da occhiali, cappello e mascherina chirurgica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori capitanati dal capo della squadra mobile Lorenzo Ortensi, i due, dopo aver passato indenni in metal detector all’ingresso (forse perché la pistola era finta) si sono diretti con calma verso uno sportello.

A quel punto, davanti alla cassa, uno dei rapinatori ha estratto la pistola dalla tasca del giaccone e l’ha puntata contro un cassiere, rimasto terrorizzato come i pochi clienti presenti in quel momento all’interno della banca. Il malvivente ha ordinato all'impiegato, sempre con molta calma, di prendere le banconote dal cassetto e metterle in una busta. Il dipendente ha subito obbedito e i rapinatori, una volta preso il malloppo – circa 10mila euro in contanti - si sono fatti aprire la porta per poi scappare in strada di corsa. Secondo l’ipotesi della polizia forse ad attenderli c’era un’auto con al volante un complice.

Dopo poco il direttore della banca ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati carabinieri e polizia e sono iniziate le prime ricerche dei rapinatori, risultate vane, per le strade della città. La squadra mobile ha quindi avviato le indagini, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, per risalire ai responsabili.