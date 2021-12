Rapinato sull'autobus dal "branco": individuati gli aggressori

Il 24 ottobre scorso un 32enne era stato avvicinato da un gruppo di soggetti sconosciuti di giovane età mentre si trovava su un autobus di linea, nella tratta Vicenza-Malo. Uno degli sconosciuti, armato di pistola e travisato con passamontagna, gli aveva sottratto con violenza lo zaino indossato per poi darsi alla fuga a seguito dell’intervento del conducente che aveva arrestato la marcia e aperto le porte dell’autobus.

A seguito di indagini, condotte dai militari della stazione di Malo, gli aggressori sono stati individuati. Si tratta di un 19enne maladense con precedenti, un 18enne pedemontano con precedenti, un 19enne pedemontano con precedenti ed un minorenne thienese.

I rapinatori, soggetti noti ai carabinieri di Malo, sono stati riconosciuti dalla vittima in un fascicolo fotografico. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire lo zaino di proprietà della vittima, nonché 0,47 grammi di hashish nella disponibilità di uno dei rapinatori (per i quali è stato opportunamente segnalato in qualità di assuntore).

Il 19enne maladese ed il minorenne thienese sono stati inoltre accusati quali autori di un’altra rapina perpetrata ad Isola Vicentina, la sera del 16 ottobre, ai danni di un minorenne del posto: in quell’occasione la vittima era stata accerchiata da un gruppo di sconosciuti mentre si trovava presso un distributore di carburanti del posto; li aggressori gli avevano sottratto il sottocasco da moto, ritrovato poi durante le perquisizioni e riconosciuto dalla vittima.