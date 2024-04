Anziana rifiuta l'elemosina e viene presa a bastonate: arrestato l'aggressore

Erano le 20 di mercoledì quando è stato richiesto l'intervento della polizia in via Bedeschi, a Vicenza, per l'aggressione di una signora all'uscita del supermercato.

La donna era stata infatti avvicinata dall’uomo, che le chiedeva insistentemente l’elemosina. Al rifiuto della donna, l'uomo le ha strappato dalle mani un pacchetto di sigarette, per poi prenderle anche il bastone che utilizzava come aiuto per la deambulazione, e colpirla ripetutamente alla testa e poi allontanarsi.

La donna è stata quindi soccorsa da personale medico Suem 118 in quanto sanguinante alla testa.

L’autore dell’aggressione, descritto dalla vittima, è stato poi rintracciato dai poliziotti nei pressi dello stesso supermercato, mentre cercava di allontanarsi. Dal confronto incrociato con le telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto accertare che si trattasse dell'aggressore ovvero un 28enne marocchino arrestato per rapina aggravata. L’autorità giudiziaria ne ha disposto l’accompagnamento in carcere di Vicenza.