Minaccia le cassiere con la pistola e si fa consegnare l'incasso, rapinatore arrestato

Nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre, un individuo armato di pistola e col volto parzialmente coperto, ha rapinato l'Alì di via Cellini a Bassano del Grappa. L’autore della rapina, dopo aver prelevato alcuni prodotti, si è recato alle casse estraendo una pistola di piccole dimensioni e, minacciando le due impiegate presenti, si faceva consegnare circa 1.500 euro custoditi nei registratori di cassa.

Prima di allontanarsi ha minacciato ulteriormente le due cassiere, indimando loro di non avvisare le forze dell'ordine. L'uomo si è espresso in lingua italiana con inflessione dialettale locale.

Appena il rapinatore è uscito dall'esercizio commerciale, una delle commesse ha chiamato il 113 avvisando dell'accaduto. La centrale operativa del commissariato di Bassano del Grappa ha iniziato le ricerche e, pochi istanti dopo, la pattuglia della squadra volante ha notato un individuo che si stava allontanando a passo veloce per poi salire a bordo di una autovettura Peugeot 207, parcheggiata poco distante.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l’auto e identificavato l’individuo a bordo per B. L., che, all’atto della perquisizione, è stato trovato in possesso della somma dl 1.630 euro in banconote dl vario taglio, occultata nelle tasche dei pantaloni.

Sotto il sedile dell'auto i poliziotti hanno trovato una pistola Beretta calibro 7.65, scarica che risultava anche essere stata precedente rubata presso un’abitazione privata. B.L. ha ammesso di aver consumato poco prima il colpo al supermercato ed è stato arrestato per rapina aggravata, ricettazione e porto abusivo di armi.