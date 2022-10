Rapina al supermercato, 51enne aggredisce il direttore: rintracciato e denunciato

Nel corso della serata del 20 ottobre 2022, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un 51enne di nazionalità senegalese per rapina impropria. L’attività è stata avviata in seguito alla segnalazione pervenuta attorno alle ore 20 alla Centrale Operativa dal responsabile del punto vendita del supermercato “Lidl Italia srl” di via Cà Cornaro a Romano d'Ezzelino il quale poco prima era stato aggredito nel tentativo di fermare un uomo, reo di aver sottratto della merce dagli scaffali.

Giunti sul posto dopo la segnalazione pervenuta al 112, i militari operanti avevano modo di apprendere che attorno alle ore 19.50, un uomo si era presentato presso il supermercato e aggirandosi fra le varie corsie aveva occultato furtivamente della merce. Vistosi scoperto con numerosi articoli visibilmente celati sotto i suoi indumenti, l’uomo ritornava nelle corsie riponendo parte dei prodotti negli appositi spazi. Successivamente ritornava alle casse, seguito da una delle dipendenti del pubblico esercizio, la quale oltretutto lo invitava a posare sull’apposito nastro della cassa la restante merce.

Nonostante ciò l’uomo, dopo aver forzato la barriera metallica a protezione delle casse, preventivamente chiusa al fine di evitarne la fuga, raggiungeva la porta di uscita, facendosi largo con una spinta all’indirizzo del responsabile del punto vendita che nel frattempo si era frapposto per evitarne la fuga. Inseguito nell’area di parcheggio, il reo, dopo un breve strattonamento col direttore, riusciva a divincolarsi e fuggire, perdendo la sua borsa, all’interno della quale veniva rinvenuta ancora parte della merce asportata poco prima, oltre ad un paio di occhiali da sole e ad un cellulare. I poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa, preventivamente allertati, hanno rintracciato l’uomo segnalato nei pressi di viale Vicenza a Bassano del Grappa, ancora in possesso di parte della merce sottratta.

Condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri, i militari hanno potuto ricostruire con precisione quanto accaduto presso l’esercizio commerciale, attraverso la visione dei filmati, l’escussione dei testimoni e l’acquisizione della denuncia. Nel frattempo i prodotti alimentari rinvenuti sono stati prontamente riconsegnati alla legittima proprietà. Il 51enne dovrà ora rispondere del reato di rapina impropria.