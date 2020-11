Rapina al fattorino: via lo scooter e le pizze

Stava portando a destinazione le pizze quando è stato fermato da due individui che gli hanno fatto segno di fermare lo scooter. Due rapinatori, che hanno portato via al ragazzo delle consegne sia la consegna che il motorino. L'episodio è successo verso le 18:30 di mercoledì all'altezza del parcheggio della scuola Canova a Vicenza, all'incrocio tra via Astichello e via Baden Powell.

Il fattorino 20enne della "Pizza Express di Toni e Mary", in via Astichello era alla prima consegna della serata quando, a 200 metri dal negozio, è stato fermato dai due malviventi, dalla descrizione di origine nordafricana. Dopo aver fatto scendere il ragazzo con le cattive maniere e con le minacce, lo hanno allontanato con una spinta. Gli aggressori hanno quindi ispezionato il bauletto alla probabile ricerca di soldi e poi son saliti sullo scooter andandose velocemente con le due pizze all'interno della borsa termica.

Il danno subito ammonta a circa 1000 euro dello scooter e 100 del contenitore termico. I carabinieri di Vicenza stanno indagando sull'accaduto.