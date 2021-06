Trascinato fuori dall'auto, picchiato e accecato con lo spray: aggressore identificato

Lo ha colto di sorpresa mentre parcheggiava, trascinato fuori dall’auto e accecato con lo spray al peperoncino.

É successo nel primo pomeriggio di martedì. Un 39enne stava parcheggiando di fronte alla propria abitazione in via Sommavilla, a Tombolo (Padova). Mentre faceva manovra è stato avvicinato da un 49enne di Velo d’Astico (Vicenza), noto alle forze di polizia.

I due si conoscevano per motivi di lavoro quindi il 39enne non si è spaventato subito. Il vicentino lo ha però strattonato per la maglietta, trascinato fuori dall’auto e dopo avergli dato un pugno in faccia ha usato anche lo spray urticante.

Messa al tappeto la vittima, si è impossessato del marsupio contente 5.400 e i documenti del malcapitato: è poi fuggito a bordo di un’auto condotta da un complice che lo aspettava. I carabinieri del Norm di Cittadella hanno avviato subito le indagini e con la collaborazione dei colleghi di Arsiero (Vicenza) sono riusciti a rintracciare lo stesso giorno il rapinatore: in casa aveva il marsupio (senza più un soldo all’interno) e la bomboletta spray. L’uomo è stato denunciato per rapina.

fonte: Padovaoggi