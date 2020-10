Rapina a mano armata alla sala slot: bottino da 14mila euro

Rapina a mano armato al centro scommesse Crystal Gaming Hall situato in via Brescia 65 a Torri di Quartesolo, nella zona del centro commerciale "Le Piramidi", a fianco del cinema "The Space". L'assalto è avvenuto in piena mattinata. Verso le 9:40 di venerdì un uomo, travisato con cappello e sciarpa, è entrato all'interno del locale minacciando con una pistola il commesso.

Dopo essersi fatto consegnare l'incasso - a quanto sembra circa 14mila euro - il malvivente ha richiuso il dipendente in una stanza ed è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito iniziato le ricerche, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, per capire con che mezzo il malvivente sia fuggito e che direzione abbia preso.