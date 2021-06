Rapace cade dal nido, i Vigili del fuoco lo riportano dalla madre

Un piccolo rapace è caduto dal nido. A riposizionarlo in alto ci hanno pensato i Vigili del fuoco che in mattinata sono intervenuti con l’autoscala in via Costignola a Monteviale.

I pompieri in accordo con il centro rapaci hanno riposizionato il piccolo gheppio in una nicchia sul cornicione di un’abitazionea circa 8 metri di altezza.

Subito dopo averlo rimesso nell’incavo con gli altri piccoli è arrivata la madre a nutrire tutta la nidiata.