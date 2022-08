Giovane scout disperso nel lago, continuano le ricerche

Disperso dopo il tuffo dal pedalò. Come riporta TrentoToday, non ci sono tracce di Willy, il giovane scout di Lonigo che si è tuffato nel lago di Lavarone nel pomeriggio di martedì 9 agosto e non è riemerso. Le ricerche sono andate avanti tutta la giornata di martedì e sono riprese al mattino presto di mercoledì 10 agosto.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Lavarone, il personale del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti di Trento e i carabinieri di Rovereto. Si tratta di un ragazzo giovane, minorenne, originario della Costa d'Avorio.

Come riporta la Rai, il giovane si trovava su un pedalò insieme ad altri amici, tutti scout del gruppo Agesci di Lonigo al campo estivo in Trentino. Si è tuffato da quel pedalò nell'acqua del lago e non è più emerso.