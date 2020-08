Bloccato da un poliziotto, mobilitazione del Bocciodromo in Tribunale: parla il questore

"Nessun abuso deve rimanere taciuto!", queste le parole degli attivisti del Cs Bocciodromo presenti mercoledì mattina all'esterno del Tribunale di Vicenza per esprimere la loro solidarietà a Denis, il ragazzo di origini cubane fermato e bloccato da un poliziotto in piazza Castello, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale dopo che il giovane aveva deriso l'agente.

Durante il presidio si sono susseguiti numerosi interventi nei quali gli attivisti hanno denunciato "gli abusi in divisa e le ingiustizie che ogni giorno le persone non bianche subiscono - spiegano - Pensiamo sia necessario aprire un dibattito pubblico e politico che metta fine all'intoccabilità delle forze dell'ordine e ponga in maniera urgente la richiesta dell'introduzione immediata dei numeri identificativi sulle divise".

Il Cs Bocciodromo ha inoltre lanciato un crowdfounding di raccolta fondi per aiutare la famiglia per le spese legali e organizzeranno una serata di sensibilizzazione e informazione sugli abusi di potere delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice ha convalidato l'arresto del giovane mentre il questore di Vicenza è intervenuto sull'accaduto allontanando le accuse di razzismo avanzante nei confronti dei propri agenti. Ha invitato inoltre ad andare oltre al video diventato virale sui social "C'è di più", ha dichiarato Antonino Messineo. Nei confronti dell'agente sarà aperta un'indagine interna.