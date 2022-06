Attimi di paura in piscina, 13enne rischia l'annegamento

Nella giornata di mercoledì 8 giugno, verso le 18 di sera, un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove aver rischiato l'annegamento in piscina. L'episodio è avvenuto nell'impianto natatorio di via Tevere a Thiene. A quanto risulta non sarebbe in pericolo di vita.

Il 13enne stava nuotando nella piscina comunale quando, a un certo punto, è stato visto privo di sensi in acqua. L'allarme è scattato immediatamente e il minorenne è stato portato a bordo vasca con una sindrome di annegamento. A quel punto i bagnini lo hanno rianimato, prestando un primo soccorso e nel frattempo è stato chiamato il 118. L'elicottero di Verona emergenza, arrivato subito dopo, ha provveduto a trasportare il ragazzino all'ospedale di Vicenza.