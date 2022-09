Cade dal balcone del terzo piano, ragazzina si frattura le gambe

Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente avvenuto nella giornata di domenica in via Fiume ad Arzignano. Una ragazzina di 13 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal balcone dell'appartamento al 3 piano di una palazzina. Fortunatamente la caduta non ha avuto gravissime conseguenze. L'adolescente, all'impatto con il selciato, si è procurata delle fratture a entrambi gli arti inferiori.

L'allarme è scattato quando i vigili del fuoco, già presenti sul posto per un altro intervento, hanno sentito delle grida provenire dalla strada e hanno prestato i primi soccorsi alla ragazzina fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem 118. La 13enne era cosciente e gli operatori, dopo averla imbarellata, l'hanno trasportata e ricoverata al San Bortolo in codice giallo. Sono in corso accertamenti sulla vicenda da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul luogo dell'incidente.