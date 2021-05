Escursione in tuta e scarpe da ginnastica: ventenni si perdono e lanciano l'allarme

Mercoledì sera, intorno alle 21.30, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero, per tre ragazzi in difficoltà sopra Contrà Bettale. Dal loro racconto, tre amici ventenni di Creazzo erano partiti verso le 14, avevano risalito la Strada delle Gallerie sul Pasubio, per scendere dalla Strada degli Scarubbi.

In tuta e scarpe da ginnastica, dopo aver preso un temporale, avevano perso la traccia in discesa tagliando dritti nel bosco e, giunti a una casera, avevano chiesto aiuto. Risaliti alle coordinate del punto in cui si dovevano trovare, due squadre sono partite alla loro ricerca, una puntando subito sulla posizione indicata, l'altra iniziando dall'abitato in basso.

I soccorritori li hanno cosi ritrovati, infreddoliti, fuori della casa e li hanno riaccompagnati alla loro auto a Bocchetta Campiglia. L'intervento si è concluso alle 22.30. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Il Soccorso Alpino ricorda che nella parte alta del Pasubio la neve è ancora abbondante e alcune gallerie sono parzialmente istruite. Per non rischiare pericolose scivolate è quindi necessario muoversi con l'opportuna attrezzatura e con esperienza.