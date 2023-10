Furti a raffica in città, Polizia intercetta il ladro in Campo Marzo

Un 30enne della Guinea B. A. H., è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura di Vicenza in quanto ritenuto responsabile di svariati furti commessi in città, nonché ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione del provvedimento emesso a suo carico dalla autorità giudiziaria.

In considerazione di quanto emerso dalle indagini e dei numerosi precedenti a carico di costui, che ne attestato la pericolosità sociale, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza, con divieto di farvi ritorno per 3 anni; allo stesso modo, sempre il Questore ha disposto l’avvio delle procedure finalizzate alla espulsione di B. A. H. dal territorio nazionale al termine del periodo da scontare agli arresti domiciliari.

Tutto è partito da un controllo degli agenti di un cittadino africano che stazionava in Campo Marzio, il quale, alla vista degli agenti aveva cercato di allontanarsi. Dopo essere stato fermato, sin dalle prime verifiche i poliziotti hanno accertato che lo straniero era in possesso di una scheda SIM e di un telefono cellulare di cui non sapeva giustificarne la provenienza.

Portato in questura, gli agenti hanno potuto appurare che lo smartphone era oggetto di un furto perpetrato lo scorso 12 ottobre ai danni di un cittadino italiano che lo aveva lasciato nello spogliatoio di una palestra cittadina mentre era intento ad allenarsi; allo stesso modo, la scheda SIM risultava anch’essa rubata a Vicenza lo scorso 12 settembre all’interno di un veicolo in sosta.

Gli ulteriori accertamenti investigativi hanno portato gli agenti ad identificarlo quale autore del furto con effrazione avvenuto il 15 ottobre scorso ai danni della Fioreria Otello di Vicenza.

“La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Sartori – In questo caso un pluripregiudicato clandestino è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per i numerosi furti commessi in Città e, al termine dell’iter processuale, verrà allontanato dal nostro Paese”.