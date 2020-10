Raffica di furti in abitazione: cinque "visite" in una sola giornata

Furti in abitazione a raffica alle porte di Vicenza. A essere colpita in maniera seriale, nella giornata di martedì, la Riviera Berica. I topi di appartamento, tutti appartenenti alla stessa banda, hanno infatti colpito 5 volte in una serata. Quattro colpi sono andati a segno, uno è stato sventato.

A Castegnero i malviventi hanno scardinato un armadio blindato portando via tre fucili da caccia, tra cui una Benelli calibro 12 semiautomatica. Monili, oro e soldi i contanti sono invece stati rubati nelle altre tre case, sempre a Castegnero poi a Nanto e Longare. A Montegaldella tentano il furto ma fuggono perché disturbati dai vicini dell'abitazione presa di mira.

Indagini dei carabinieri anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.