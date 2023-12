Raccoglie funghi velenosi nel parco cittadino e li mangia, gravissima 58enne

Un fungo killer, l’amanita falloide, uno dei più velenosi al mondo. Una donna 58enne di origine est europea e residente a Bassano, li ha raccolti nel Parco Ragazzi del ’99, vicino al centro della città del Grappa. Arrivata a casa, li messi in frigo e il 1 dicembre li ha cucinati e mangiati: tra loro c’era appunto l’amanita. Poche ore dopo la cena ha iniziato a sentirsi male, con forti dolori all’addome, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. I medici hanno subito riconosciuto l’intossicazione acuta da funghi velenosi e hanno iniziato le prime terapie per rallentare l’effetto mortale. L’apparato epatico della donna, però, è risultato compromesso ed è stato necessario il trasferimento al cento trapianti dell’ospedale di Padova. La 58enne, per salvarsi la vita, dovrà ora sottoporsi al trapianto di fegato.