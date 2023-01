Ragazzina svenuta in bagno per abuso di alcol, il questore chiude una discoteca

Quattro minorenni soccorse per abuso di alcol, di cui una finita in ospedale; impiego di lavoratori “in nero” e la mancanza di un registratore di cassa fiscale; pluripregiudicati fermati all'ingresso. Per questi e altri motivi, riguardanti la turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, il questore di Vicenza ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura della discoteca Liv, di contrà Caggion Basso a Bassano del Grappa.

Il provvedimento del questore, che avrà una durata di 15 giorni, è conseguente alle gravi problematiche per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate, nello scorso fine settimana, con quanto accaduto nel corso di un concerto del trapper Mambolosco, nato a Vicenza ma di cittadinanza statunitense che si è tenuto all’interno del locale, al quale hanno assistito circa 1.000 persone, in gran parte minorenni.

Il servizio di ordine pubblico predisposto per l’evento è stato costretto a intervenire in ben quattro diverse occasioni per soccorrere altrettante ragazze minorenni in stato di ubriachezza tale da far richiedere l’intervento degli operatori delle ambulanze del 118, per poi essere affidate ai genitori, chiamati sul posto. In un caso, più grave degli altri, i sanitari intervenuti in soccorso di una ragazzina trovata alle 2:30 del mattino priva di sensi nei bagni del locale a causa del consumo smodato di alcool, l'hanno ricoverata in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale “San Bassiano”.

Sempre il Personale in servizio di Ordine Pubblico, intorno alle 23,30, poco prima dell’inizio dell’evento, ha controllato una Fiat Tipo proveniente da Genova con a bordo quattro pluripregiudicati per reati di varia natura e gravità – quali rapina, furto aggravato, evasione, lesioni, minacce, stupefacenti e altro – i quali, dopo aver parcheggiato l’auto, stavano tentando di fare ingresso nella discoteca. In considerazione dei precedenti specifici a carico dei quattro – di età compresa tra i 21 ed i 23 anni, tutti specializzati per nel compiere rapine con lo spray urticante e furti con strappo all’interno delle discoteche – il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti altrettanti fogli di via dal comune di Bassano del Grappa per un periodo di tre anni, e il loro allontanamento immediato con obbligo di rientro nel comune di Genova.

Inoltre, gli accertamenti ispettivi della guardia di finanza effettuati il 28 e 29 Gennaio 2023, hanno constatato che presso la discoteca sono state commesse violazioni di legge per quanto riguarda l’impiego di lavoratori “in nero” e la mancanza di un registratore di cassa fiscale.

Il locale, nel recente passato, era già stato teatro di altri episodi simili di violenza e reati, che avevano costretto i sanitari del “118”, polizia e carabinieri a intervenire in varie occasioni. In particolare, nell’aprile dello scorso anno, tre giovani, all’uscita della discoteca, erano stati violentemente aggrediti e derubati di alcune decine di euro da parte di tre individui rimasti sconosciuti, mentre nella notte di Halloween del 2021, al termine dell’esibizione di un altro “rapper”, nel parcheggio della discoteca si sono violentemente scontrati due gruppi di soggetti composti da circa un quarantina di giovani avventori. Uno di essi, dopo essere caduto a terra, è rimasto vittima di crudeli atti di violenza da parte degli altri contendenti della opposta fazione, venendo anche accoltellato alla gola. Dopo essere stato soccorso, il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata al San Bassiano.

La situazione che si è venuta a creare ha indotto il consiglio di quartiere “San Michele” di Bassano del Grappa, lo scorso 24 gennaio, a inviare un esposto sottoscritto da ben 139 abitanti della zona al Comune di Bassano del Grappa e al commissariato di pubblica sicurezza, con il quale, dopo aver evidenziato una oramai consolidata situazione di degrado, risse, turbative dell’ordine pubblico e della tranquillità dei cittadini, rifiuti abbandonati nelle aree verdi circostanti la discoteca subito dopo i frequenti eventi organizzati, “furti in abitazione e danneggiamenti al patrimonio che avvengono durante le nottate degli eventi e quant’altro, hanno chiesto un fermo da parte delle competenti autorità allo scopo di far cessare una situazione di “forte disagio” e d'invivibilità generalizzata.

La valutazione di tutta una serie di dati relativi agli interventi pregressi effettuati, negli ultimi tempi, da tutte le forze di polizia, hanno determinato l’odierna decisione del questore, il quale ha disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura della discoteca. Si tratta, in questo caso, di un provvedimento finalizzato "a far si che venga interrotta una situazione gravemente compromissoria per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, nonché per la salute dei minori di età, e ciò a prescindere da ruolo ed eventuali responsabilità in capo ai gestori, in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il loro comportamento", chiarisce il questore, il quale aggiunge: “Ancora una volta i fatti che si sono verificati lo scorso fine settimana in un pubblico esercizio sono stati di una gravità inaccettabile. La somministrazione reiterata di sostanze alcooliche a minorenni rappresenta già di per sé un fatto gravissimo, che anche in questo caso ha rischiato di avere conseguenze tragiche".