In giro in auto nonostante fosse in quarantena e l'amico alla guida aveva la patente sospesa

Era in giro in auto con due suoi amici pur essendo in isolamento fiduciario. La volante della polizia, sabato verso le 20:30, durante un controllo ha fermato in viale Trento a Vicenza una vettura con tre giovani a bordo, poco più che maggiorenni e tutti residenti nel Bassanese. Gli agenti hanno scopeto che uno dei ragazzi era ancora sotto regime di quarantena, che sarebbe scaduta alla mezzanotte dello stesso giorno.

Il giovane è stato multato di 400 euro. Guai più grossi, invece, per il ragazzo alla guida dell'auto. Quest'ultimo infatti aveva la patente sospesa ed è stato quindi denunciato.