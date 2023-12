Pusher ricercato cerca di scappare dalla finestra del bagno, arrestato dai finanzieri

I finanzieri, nel corso dell’ottobre scorso, durante un controllo su strada, si sono lanciati in un inseguimento dapprima in auto e successivamente appiedato, in pieno centro cittadino di Vicenza nei confronti di un soggetto di origini nord-africane che, durante la fuga, lanciava dal finestrino del proprio veicolo un sacchetto contenente 290 grammi circa di eroina. Il soggetto, scappato tra le vie della città di Vicenza, ha fatto perdere le proprie tracce, confondendosi tra i passanti. Gli approfondimenti successivamente effettuati e le risultanze info-investigative acquisite hanno permesso di appurare che il soggetto, dopo essere scappato all’estero, era rientrato in Italia e soggiornava nel comune di Dueville in stato di clandestinità.

Il tribunale ha quindi emesso un'ordinanza di carcerazione per la cattura del soggetto fuggito e i finanzieri di Vicenza hanno proceduto a identificare l’appartamento dove alloggiava e hanno effettuato un intervento finalizzato all’esecuzione della misura cautelare personale. Durante l’intervento, l’indagato, dopo aver cercato di darsi nuovamente alla fuga scappando da una finestra del bagno dell’appartamento, veniva intercettato a poca distanza dall’immobile e bloccato dai finanzieri che avevano circondato l’edificio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire oltre 180 grammi di hashish, circa 18 grammi di cocaina, 2 grinder e 4.500 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio perpetrata. A questi, si aggiunge il sequestro di quasi 300 grammi di eroina sequestrati nel corso del precedente intervento.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, è stato possibile appurare la presenza, all’interno dell’appartamento, di un ulteriore soggetto di origini nord-africane in stato di clandestinità in quanto sprovvisto di qualsiasi documento di identità. In ragione degli elementi raccolti, all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è, altresì, seguita la denuncia a piede libero di tre soggetti.

In particolare, l’indagato è stato nuovamente denunciato per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale ed ingresso e soggiorno irregolare illegale nel territorio dello Stato. Contestualmente, la proprietaria dell’immobile è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mentre il secondo soggetto clandestino trovato è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.