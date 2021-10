Pusher in fuga in sella di una bici, getta via gli ovuli di coca: intercettato dalla volante

Lo hanno notato mentre confabulava con un altro soggetto, probabilmente per consegnargli della sostanza stupefacente, ma alla vista degli Agenti O.E., nigeriano dell'89, è scappato via a gran velocità, a bordo della sua bicicletta.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì. Da via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove era stato poco prima "agganciato" dalla pantera della polizia di Stato, gli agenti della squadra volante lo hanno bloccato in va Battaglione Stelvio, ponendo fine alla sua fuga.

Durante l'inseguimento l'uomo ha cercato di disfarsi degli ovuli di cocaina ma inutilmente; la sostanza, subito recuperata dagli operatori, è stata sequestrata ed analizzata dagli esperti della scientifica. Per il cittadino nigeriano, con alle spalle già una segnalazione per uso di sostanza stupefacente, è scattato il deferimento alla procura per detenzione ai fini di spaccio.