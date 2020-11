Pugno in testa a un carabiniere: aveva interrotto la bevuta per strada

Bevuta alcolica per strada, in quattro , incuranti di ogni divieto. E dopo l'intervento delle forze dell'ordine, un pugno in testa a un carabiniere. La serata di R.A.D.T. sardo di 59 anni, già con precedenti, è finita con una denuncia per lesioni e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto verso le 19 di mercoledì.

Un carabiniere, libero dal servizio, mentre percorreva in bici via Mascagni a Schio, ha invitato 4 persone, intente a consumare bevande alcoliche in strada in orario non consentito e senza mantenere il distanziamento sociale, a rispettare l’attuale DPCM, qualificandosi.

In risposta a tali avvertimenti, R.A.D.T. si è scagliato contro il militare con minacce, insulti ed un pugno alla testa che ha provocato lesioni di lieve entità. L’intervento della pattuglia della Radiomobile ha ridotto il soggetto alla calma, dopodichè è stato portato in caserma per gli atti dovuti. La mancata aderenza all’attuale DPCM da parte dei 4 soggetti è in corso di sanzionamento.